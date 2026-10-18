Вселенският патриарх Вартоломей: Светът има нужда от мир

Втори ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България. Днес той и българският патриарх Даниил участваха в архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Патриарх Даниил:

"В днешния свят на разделение това съслужение, това съвместно празнуване на тези годишнини въпреки че има някои различия, но показва че трябва да се стремим да се учим да разговаряме и да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение".

Вселенският патриарх Вартоломей:

"Ще се помолим днес в този величествен храм на Александър Невски за мира на целия свят. В този момент светът има нужда от мир. И разбира се ще се помолим за единството на нашите църкви. Утре ще имаме благословението и възможността да се поклоним пред великия светец на българската църква и на цялото православие Св. Йоан Рислки в неговата света обител. Благодаря на благочестивия български народ за неговото сърдечно посрещане, което усетих и този път. Предавам благословението от името на Църквата - майка".