"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм

Сблъсъци с полицията, палежи на обществени сгради, грабежи на скъпи магазини и вандализъм - в това прерасна големият ден на протести във Франция срещу нарастващите разходи за живот и влошаването на обществените услуги. Равносметката след съвместните протести на гимназиалните ученици и жълтите жилетки - 1800 арестувани и 500 ранени полицаи. Безредиците са едни от най-тежките от десетилетия насам.

ATM Гърмежи и пелена от сълзотворен газ на емблематичния Площад на Републиката в Париж. По данни на вътрешното министерство в демонстрациите във Франция вчера са се включили 550 хиляди души. Според синдикатите техният брой е надхвърлил 800 хиляди.

Габен Мааслем, 19-годишен студент по история:

"Днешният протест е акт на застъпничество — в подкрепа на движението на гимназистите и повдигнатите от тях проблеми, като недостига на учители и липсата на ресурси в училищата. Но също така обхваща и по-големите тревоги на широката общественост - като високите разходи за живот и цените на горивата."

С напредването на деня силите за борба с безредиците използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат демонстрантите в Париж, които ги замерваха с камъни, подпалиха автомобили, разбиха и ограбиха луксозни магазини.

855 човека са арестувани само в столицата - рекорден брой според полицията. От там посочиха, че мащабът на щетите при вандалските прояви и грабежите е "значителен".



В Лимож, в централна Франция, пожар доведе до срутване на историческата кула на кметството. Властите съобщиха тази сутрин, че огънят вече е овладян. Протестиращи опожариха и сградата на туристическия офис в Лион. Младеж от Нант обобщава общото усещане за повишаващите се разходи на живот в страната.

снимки: БТА

Куентин Левилу:

"Намирам сегашните разходи за живот за наистина ужасяващи. Цените стигнаха нива, които е невъзможно да се издържат. Само си представете хората, които взимат минималната заплата, като гледате цените на храната, горивата и всичко останало. Ужасяващо е колко невероятно скъпи са станали нещата."

Премиерът Себастиан Льокорню обвини "ултралеви" групи и малолетни престъпници за палежите и грабежите, които идват само няколко месеца преди президентските избори през следващата година.