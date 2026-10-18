Тодор Ангелов: Пожелавам си да бъдем колектив и да върнем борбата там, където й е мястото

Новият президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов се надява на обединение в българската борба, за да може спортът да се върне там, където му е мястото.

Ангелов бе избран за президент на централата по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Пожарът още не е угаснал. Имаме да решаваме много проблеми. Цялата общност в борбата искаше промяната. Имаше много неправилни решения. Не може олимпийски шампиони да не участват на световни и олимпийски първенства. Крайно време е да се обединим и да тръгнем напред. Голямата подкрепа ме задължава да бъда по-отговорен. Трябва да сме колектив и да се вземат правилните решения", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Гриша Ганчев и Валентин Йорданов бяха част от имената, които застанаха зад Ангелов.

"Казаха, че задачата е много тежка, но когато сме колектив, трябва да я решим. Важно е Валентин Йорданов да бъде с нас и да развиваме борбата с неговата слава и име. Ще разчитаме на всички клубове и хората в Управителния съвет. Важно е да има диалог с клубовете. Има отлив на деца. Трябва да напрегнем в подготовката на децата. Всички клубове трябва да сме заедно, без значение кой как е гласувал. Търсим обединение и диалог с всички", допълни новият председател на централата.

Клубовете, които подкрепят Станка Златева напуснаха Общото събрание.

"Имахме представител и на световната борба. Направи се второ пререгистриране и десетина човека не искаха да се пререгистрират. Мотивът за пререгистрирането бе, за да няма нередности, съдилища и провали. Представителят на световната борба бе доволен от резултата. Президентът на Световната федерация по борба Ненад Лалович ми се обади и ми честити. Станка Златева е доказала на тепиха, че е голям спортист. Въпросът е да няма жалба, за да работи новото ръководство. Пожелавам си да вземем медали от световното първенство. Пожелавам си да бъдем колектив и да върнем борбата там, където й е мястото", завърши Ангелов.

Вижте цялото интервю във видеото.