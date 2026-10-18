БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Ангелов: Пожелавам си да бъдем колектив и да върнем борбата там, където й е мястото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Новият президент на Българската федерация по борба апелира за обединение и се надява новото ръководство да стъпи в длъжност час по-скоро, без решението на Общото събрание да бъде обжалвано.

тодор ангелов пожелавам бъдем колектив върнем борбата където мястото
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новият президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов се надява на обединение в българската борба, за да може спортът да се върне там, където му е мястото.

Ангелов бе избран за президент на централата по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Пожарът още не е угаснал. Имаме да решаваме много проблеми. Цялата общност в борбата искаше промяната. Имаше много неправилни решения. Не може олимпийски шампиони да не участват на световни и олимпийски първенства. Крайно време е да се обединим и да тръгнем напред. Голямата подкрепа ме задължава да бъда по-отговорен. Трябва да сме колектив и да се вземат правилните решения", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Гриша Ганчев и Валентин Йорданов бяха част от имената, които застанаха зад Ангелов.

"Казаха, че задачата е много тежка, но когато сме колектив, трябва да я решим. Важно е Валентин Йорданов да бъде с нас и да развиваме борбата с неговата слава и име. Ще разчитаме на всички клубове и хората в Управителния съвет. Важно е да има диалог с клубовете. Има отлив на деца. Трябва да напрегнем в подготовката на децата. Всички клубове трябва да сме заедно, без значение кой как е гласувал. Търсим обединение и диалог с всички", допълни новият председател на централата.

Клубовете, които подкрепят Станка Златева напуснаха Общото събрание.

"Имахме представител и на световната борба. Направи се второ пререгистриране и десетина човека не искаха да се пререгистрират. Мотивът за пререгистрирането бе, за да няма нередности, съдилища и провали. Представителят на световната борба бе доволен от резултата. Президентът на Световната федерация по борба Ненад Лалович ми се обади и ми честити. Станка Златева е доказала на тепиха, че е голям спортист. Въпросът е да няма жалба, за да работи новото ръководство. Пожелавам си да вземем медали от световното първенство. Пожелавам си да бъдем колектив и да върнем борбата там, където й е мястото", завърши Ангелов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба
Ангелов получи 94 гласа, като по този начин измести от поста Станка...
Чете се за: 03:25 мин.
#Тодор Ангелов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
4
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води...
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
5
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба
6
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
2
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
3
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
4
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
5
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
6
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи

Още от: Видео

Божидар Саръбоюков: Целя отново да направя постоянен сезон с национален рекорд
Божидар Саръбоюков: Целя отново да направя постоянен сезон с национален рекорд
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт" Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 18.10.2026 г. 12:20 ч. Спортни новини 18.10.2026 г. 12:20 ч.
Иван Динев в предаването "Аз съм" Иван Динев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:45 мин.
Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:22 мин.
Гледайте волейболната среща ЦСКА - Дея Спорт от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3 Гледайте волейболната среща ЦСКА - Дея Спорт от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм "Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.
У нас
Вселенският патриарх Вартоломей: Светът има нужда от мир Вселенският патриарх Вартоломей: Светът има нужда от мир
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Протести в Италия срещу скъпия живот
Чете се за: 00:27 мин.
По света
В Малорад избират кмет и гласуват с машини: "Ние сме с първи...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ