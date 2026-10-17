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Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба

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Спорт
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Ангелов получи 94 гласа, като по този начин измести от поста Станка Златева.

Тодор Ангелов
Снимка: Startphoto.bg
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Тодор Ангелов бе избран за президент на Българската федерация по борба (БФ Борба) по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

Събранието в Националната спортна академия „Васил Левски“ започна с около 45 минути закъснение. Преди началото на процедурите председателят на федерацията Станка Златева направи изказване, в което заяви, че е „изпълнила всички ангажименти, които е поела“, но също така е срещнала „лицемерие и предателства“ в един мъжки спорт.

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След речта си тя даде думата на желаещите да се изкажат. Пръв на трибуната излезе бившият член на Управителния съвет Георги Мърков, който през октомври напусна ръководния орган заедно с редица свои колеги.

След избора на преброители и протоколчици за председател на Общото събрание бе определен Белчо Горанов. Той обяви, че присъстват представители на 126 от общо 139 активни клуба. С мнозинство делегатите решиха гласуването да бъде явно.

След продължителна почивка Общото събрание пристъпи към освобождаването на членовете на Управителния съвет на БФ Борба. Впоследствие обаче възникна спор относно регистрацията на клубовете и евентуални неточности в списъците. В знак на протест Станка Златева и нейни поддръжници напуснаха залата.

Белчо Горанов обяви, че в залата са останали представители на 112 от общо 126 клуба, и продължи работата на събранието. Като първа точка бе гласувано освобождаването на досегашните членове на Управителния съвет.

След това Тодор Ангелов представи предложенията си за нов състав на ръководния орган. От трибуната той заяви, че „разединението трябва да приключи“.


В следващата точка Станка Златева бе освободена от длъжност и от отговорност с пълно единодушие. За нов президент на Българската федерация по борба бе избран Тодор Ангелов, който получи 94 гласа „За“.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това иска време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата. Благодаря ви, благодаря на г-н Йорданов, г-н Ганчев и цялата общност. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, каза Ангелов.

В новия Управителен съвет на БФ Борба влизат: Тодор Ангелов, Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.

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#Общо събрание на БФ Борба #Тодор Ангелов

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