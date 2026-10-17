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Тодор Ангелов: Нямаме нищо против Станка, но ни трябват успехи и победи

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Спорт
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Претендентът за позицията председател на БФ Борба говори пред БНТ преди Извънредното изборно Общо събрание.

Тодор Ангелов
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Настроението е да направим промяната. И да доведем борбата там, където и е мястото. Докато не приключи едно състезание никой не може да каже, но ние вярваме в нас, с целия колектив тук, където сме се събрали. Надяваме се да победим. Това каза пред БНТ преди началото на Извънредното изборно Общо събрание на Българската федерация по борба претендентът за поста Тодор Ангелов.

"Ние нямаме нищо против Станка (Златева). Просто, по начина, по който се ръководи федерацията, че борбата изостава, ние мислим да променим тези неща. Първите ни акции ще бъдат да дойдат (Семен) Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото на нас ни трябват успехи, победи. И да завоюваме медали от световното първенство", добави Ангелов.

Подробности вижте във видеото!

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#Тодор Ангелов #Българска федерация по борба

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