Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"

Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военната база "Уейнрайт" в близост до Албърта, съобщи министърът на отбраната. Той не съобщи точният брой на жертвите и пострадалите, но кадри показват как линейки докарват голям брой пострадали до местната болница.

Канадската телевизионна мрежа "Глобъл Нюз" съобщи з а най-малко седем загинали и десетки ранени.

Според военен източник, инцидентът е станал по време на учение с бойна стрелба, при което е бил уцелен газопровод или газов кладенец. Канадската радио-телевизионна корпорация съобщава, че това е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират около 690 военнослужещи и 300 цивилни работници.

Канадските въоръжени сили и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му. Инцидентът става точно преди утрешния референдум в Албърта за даване началото на евентуално отделяне от Канада.