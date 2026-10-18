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Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военната база "Уейнрайт" в близост до Албърта, съобщи министърът на отбраната. Той не съобщи точният брой на жертвите и пострадалите, но кадри показват как линейки докарват голям брой пострадали до местната болница.

Канадската телевизионна мрежа "Глобъл Нюз" съобщи з а най-малко седем загинали и десетки ранени.

Според военен източник, инцидентът е станал по време на учение с бойна стрелба, при което е бил уцелен газопровод или газов кладенец. Канадската радио-телевизионна корпорация съобщава, че това е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират около 690 военнослужещи и 300 цивилни работници.

Канадските въоръжени сили и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му. Инцидентът става точно преди утрешния референдум в Албърта за даване началото на евентуално отделяне от Канада.

Дейвид Макгинти, министър на отбраната на Канада:
"Ситуацията е много, много динамична и деликатна. Тя още се развива на място. В момента екипите за спешно реагиране и местните власти извършват своята важна работа. Ще държим хората в течение, веднага щом имаме подробности."

#"Уейнрайт" #военна база #пожар #Канада

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