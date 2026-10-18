Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военна база, съобщи министърът на отбраната. Той не уточни броя на жертвите и пострадалите.



Пожарът е избухнал тази нощ във военната база "Уейнрайт"в близост до Албърта. Според канадската радио-телевизионна корпорация, тя е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират около 690 военнослужещи и 300 цивилни работници.

Канадските въоръжени сили и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му.