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Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военна база

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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В обикновен ден в нея се намират около 690 военнослужещи и 300 цивилни работници

Снимка: БТА
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Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военна база, съобщи министърът на отбраната. Той не уточни броя на жертвите и пострадалите.

Пожарът е избухнал тази нощ във военната база "Уейнрайт"в близост до Албърта. Според канадската радио-телевизионна корпорация, тя е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират около 690 военнослужещи и 300 цивилни работници.

Канадските въоръжени сили и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му.

Дейвид Макгинти, министър на отбраната на Канада: "Ситуацията е много, много динамична и деликатна. Тя още се развива на място. В момента екипите за спешно реагиране и местните власти извършват своята важна работа. Ще държим хората в течение, веднага щом имаме подробности."

#военна база #пожар #Канада

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