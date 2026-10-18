Папа Лъв XIV ще произнесе във Ватикана традиционната неделна молитва ден след като го изписаха от болница

Папа Лъв 14-ти ще произнесе във Ватикана традиционната неделна молитва "Ангел Господен".



Това става само ден след изписването му от болница в Рим след операция от тумор на белия дроб. След преценка на лекарите, че е годен за изписване, папата излезе с бодра крачка от болницата и дори се спря при група хора на изхода на болницата.

Според лекарите, пълното му възстановяване ще отнеме още 10 дни, но от медицинска гледна точка няма пречка Светият отец да осъществи планираното си пътуване в Латинска Америка от 6 до 17 ноември.