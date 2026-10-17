Протести в Португалия и Белгия заради поскъпналия живот и липсата на реформи

Десетки хиляди излязоха на протест в центъра на Лисабон и блокираха ключов булевард.

Демонстранти и синдикати оказват натиск върху дясното правителство заради стандарта на живот и поскъпването на наемите, които на места са над 1000 евро.

Исканията са за повече социални политики.

Протести имаше и в Брюксел, където стотици маскирани влязоха в сблъсъци с полицията и скандираха антифашистки слогани. Органите на реда използваха сълзотворен газ и водно оръдие. Демонстрантите в белгийската столица и източния град Лиж са с искания за реформи в образователния сектор.