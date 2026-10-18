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Облачно, но без валежи ще бъде времето днес

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Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 13° и 18°

Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес облачността ще е променлива, често значителна, но ще е почти без валежи. В сутрешните часове на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 13° и 18°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

В понеделник облачността над по-голямата част от страната ще е значителна, намаляваща на места в Западна България до предимно слънчево. На отделни места в североизточните райони и планините ще превали слабо. В часовете преди обяд на места в равнините и котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 15° и 20°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и температурите ще се повишат.

В сряда ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. От запад облачността ще се увеличава.

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