Мокрият и тежък сняг създава сериозни затруднения в Общините Карлово и Хисаря. Десетки екипи са на терен, работят снегорини и трактори, а паднали дървета и клони затрудняват движението.

В Община Хисаря седем населени места са без електрозахранване – Мало Крушево, Кръстевич, Беловица, Старосел, Красново, Михилци и Мътеница. Аварийни екипи работят по отстраняване на повредите.

В Община Карлово без ток са Домлян, Горни Домлян, Мраченик и Пролом, части от Бегунци, както и град Баня. По общинската пътна мрежа работят 7 снегорина и 2 трактора с гребла.

Снегопочистването и обработката на пътищата с пясък и сол продължават, но интензивният снеговалеж затруднява работата на екипите.

От двете Общини призовават гражданите да ограничат пътуванията и да използват автомобилите си само при крайна необходимост. Пешеходците също трябва да бъдат внимателни заради опасността от падащи клони и дървета.