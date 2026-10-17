Заради забелязана мечка край зоокъта на Сандански - остава предупреждението към хората да не се разхождат в района

Предупреждението към жителите и гостите на Сандански да не се разхождат в района на зоокъта в града остава в сила и днес. Причината е мечката, забелязана вчера в района.

Днес са извършени обходи в радиус от един километър около мястото. Мечката не е открита, не са установени и нови видими следи от присъствието ѝ.

Според специалисти обаче животното може отново да се отправи към града през следващите дни, когато огладнее. Гъстата растителност около зоокъта може да му осигури подходящо укритие и да го направи трудно забележимо. По предварителни преценки мечката е на около 3 години. Засега не е ясно дали е сама, или в района има и други.

Призивът към хората остава да избягват разходките около зоокъта. Не се препоръчва и самостоятелно търсене или приближаване на животното.