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"Мяра": Поведението на шофьорите е основната причина за катастрофите у нас, смятат 43% от българите

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България продължава да е на първите места по загинали на пътя в целия Европейски съюз. Какви са причините за това според обществото - показва национално представително проучване на агенция "Мяра", направено специално за БНТ.

Хората са на мнение, че поведението на шофьорите, лошите пътища и липсата на контрол са най-честите причини за катастрофите в България.

Над 43% посочват като най-голям проблем - рисковото поведение на шофьорите, а 35 на сто виждат причината в лошите пътища. Следват неефективния контрол, качеството на автомобилите и законодателството.

#поведение на шофьори #Мяра #катастрофи

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