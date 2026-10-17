"Мяра": Поведението на шофьорите е основната причина за катастрофите у нас, смятат 43% от българите

България продължава да е на първите места по загинали на пътя в целия Европейски съюз. Какви са причините за това според обществото - показва национално представително проучване на агенция "Мяра", направено специално за БНТ.

Хората са на мнение, че поведението на шофьорите, лошите пътища и липсата на контрол са най-честите причини за катастрофите в България.

Над 43% посочват като най-голям проблем - рисковото поведение на шофьорите, а 35 на сто виждат причината в лошите пътища. Следват неефективния контрол, качеството на автомобилите и законодателството.