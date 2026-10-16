Неочаквана среща с мечка в района на Сандански

Мечка е забелязана в района на Сандански. Дивото животно е видяно до зоокъта в града, от общината предупредиха хората да избягват района.

Мартин Малков пътува от село Лиляново към Сандански тази сутрин, когато пред автомобила му изкача мечка.

Мартин Малков: "Излезе от храстите от тук при реката. Тръгна след нас и ние бързо тръгнахме. Като не можа да ни настигне, видяхме как тръгна нагоре през гората за Поленица."

Неочакваната среща е на метри от зоокъта в Сандански.

Георги Каменаров, управител на зоокъта: "Направихме проверка, направили сме организация от общината, заредили сме пазачите с пиратки други закона не позволява... От това, което установихме, мечката обитава един хабитат от един километър последно време, последната седмица." Стоян: "Аз съм пазач тук, разходих се, не виждам следи никъде, нито следи, нито нещо. Не знам."

Местната власт предупреди хората да избягват разходки в района. Туристи обаче не липсваха.

- При наличието на хора, силно се не съмяваме да се появи. Евентуално, в по-късни часове, или рано сутрин, може, но сега, по време на този час съмява ме. - Ние мислехме че е някакъв бъзик защото много често пускат такива неща по фейсбук от чат ГПТ ги прВят. И дойдохме.

Издирването на мечката ще продължи и през следващите дни. А от общината напомнят, че при среща с мечка не трябва да се бяга, а спокойно да се отдалечим и да подадем сигнал на телефон 112.