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Корабът "Челси-3" потегли на буксир към пристанището в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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След близо седем часа огледи и подготовка корабът „Челси-3“, който беше поразен от дронове в Черно море, потегли на буксир към пристанището в Бургас. Плавателният съд беше овладян след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Операцията по изтеглянето започна днес около 10:30 часа. Към 14:00 часа влекачът "Алиот" и вторият кораб на същия корабособственик – "Челси-2", вече бяха достигнали до авариралия плавателен съд. След продължителни огледи и подготовка, в 20:55 ч. корабите поеха към Бургас.

Преди началото на операцията "Челси-3" се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата на плавателния съд беше захванала морското дъно, което осигури устойчивостта му и позволи да започнат действията по изтеглянето. Вчера опитът за овладяване на кораба беше прекратен заради тежките метеорологични условия.

Въпреки че влекачът "Алиот" успя да достигне до него, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите. Плаващият под малтийски флаг "Челси-3" беше поразен от дронове в понеделник на 17 морски мили източно от град Бяла. Корабът е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към молдовското пристанище Джурджулещ. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров от Бургас

#кораба „Челси-3“ #атакувани кораби в Черно море #кораба "Челси-3" #"Челси 3"

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