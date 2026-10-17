Весела Лечева: Препоръчвам на Станка Златева да не обжалва изборите в борбата

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева призова да не бъде обжалван резултатът от днешното извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба.

Тодор Ангелов бе избран за президент на централата, като бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Горещо препоръчвам на голямата спортистка Станка Златева да убеди своите клубове. И ако имат някакви желания в тази посока, тя да ги спре. Защото смятам, че това ще помогне за борбата и че това ще бъде нейният принос за бъдещето на борбата. Защото това няма да води до нищо добро", сподели тя в интервю за БНТ.

Лечева се изказа критично относно начина, по който преди малко повече от година самата Станка Златева пое управлението на федерацията.

"Пред цялата спортна общественост беше показано, колко много напрежение се създаде около новото ръководство. Надявам се този пример да остане в историята и тази негативна и порочна практика, която съпътстваше олимпийския комитет и други спортни организации и федерации, да бъде забравена, защото това най-вече спъва именно реализацията на талантливото поколение на България", допълни Лечева.

Днес председателят на БОК беше гост на официалното откриване на обновения спортен комплекс "Осогово" в Кюстендил.

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