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Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей откриха изложбата "Света гора в София" в НДК

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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патриарх даниил вселенският патриарх вартоломей откриха изложба ндк
Снимка: БТА
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Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на БПЦ. Визитата е свързана с честванията, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

Негово Всесветейшество беше посрещнат лично от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След като двамата патриарси си размениха дарове, те откриха изложба в НДК.

Малко по-рано, граждани се събраха на протест пред Синодалната палата, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист".

Утре патриарх Даниил и патриарх Вартоломей ще участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", а по-късно ще отслужат трисагий на гроба на Българския патриарх Неофит. Кулминацията на визитата ще бъде на 19 октомври - празникът на св. Йоан Рилски в Рилската света обител.

† Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски: "Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа към Вас и светата Константинополска патриаршия – Църква майка за нас, от която в древните дни предците и предшествениците ни приеха светата и спасителна православна вяра и същевременно старша Църква сестра – първопрестолна в семейството на поместните Православни църкви, с които споделяме общото призвание и дълг да пазим и свидетелстваме за единството на „вярата, веднъж за винаги предадена на светиите“.

Вселенският патриарх Вартоломей: "Ваше блаженство, възлюбени брате, още от първия час на Вашето въздигане на предстоятелския престол на Българската Църква, показахте усърдния си стремеж да опазвате църковното единство и то в особено деликатен момент за всеправославните дела. Ценим и похваляваме Вашето добронамерение, съпричастни сме към проблемите, които ви занимават, а са предмет на обсъждане и в почитаемото Ваше свещеноначалие."

#тридневно посещение #Вселенски патриарх Вартоломей # патриарх Даниил #София

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