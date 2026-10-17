Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей откриха изложбата "Света гора в София" в НДК

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на БПЦ. Визитата е свързана с честванията, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

Негово Всесветейшество беше посрещнат лично от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След като двамата патриарси си размениха дарове, те откриха изложба в НДК.

Малко по-рано, граждани се събраха на протест пред Синодалната палата, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист".

Утре патриарх Даниил и патриарх Вартоломей ще участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", а по-късно ще отслужат трисагий на гроба на Българския патриарх Неофит. Кулминацията на визитата ще бъде на 19 октомври - празникът на св. Йоан Рилски в Рилската света обител.

† Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски: "Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа към Вас и светата Константинополска патриаршия – Църква майка за нас, от която в древните дни предците и предшествениците ни приеха светата и спасителна православна вяра и същевременно старша Църква сестра – първопрестолна в семейството на поместните Православни църкви, с които споделяме общото призвание и дълг да пазим и свидетелстваме за единството на „вярата, веднъж за винаги предадена на светиите“.