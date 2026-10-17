Дигиталното сърце на Азия: Шанхай между триумфа на изкуствения интелект и заплахата да излезе извън контрол

Дигитален триумф или заплаха да излезе извън контрол? Има ли кой да сложи спирачка на изкуствения интелект, преди развитието му да стане необратимо? Следва ексклузивна среща с едни от водещите китайски експерти в тази индустрия. Те разкриват неподозирани приложения на технологиите – от автономни таксиметрови зони и усъвършенствани хуманоидни роботи до разкриване на трансграничен тероризъм.

Шанхай, 2026 година. Нощният въздух над мегаполиса е тежък от влага и наситен с неонова светлина. Градът не просто свети – той пулсира с ритъма на милиарди гигабайти данни.

Отвъд стъклените фасади се намира дигиталното сърце на Азия. Тук стотици суперкомпютри захранват мрежа от 169 езикови модела, които контролират всичко – от трафика до прецизните движения на хуманоидните роботи. Цялата индустрия се изгражда от компании, които са събрани „врата до врата“ в специални центрове. По този начин технологията се създава в рамките на един и същи град. В една зона се пишат кодовете, в друга се сглобяват частите за роботи, а в трета се тестват автономните коли.

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „През 2025 г. мащабът на индустрията за изкуствен интелект в Шанхай надхвърли 637 милиарда юана, отбелязвайки ръст от 39,5% на годишна база. Изградена е цялостна верига за създаване на хуманоидни роботи, а в района Пудун вече оперират над 1000 компании в сферата на изкуствения интелект.“

Според последните данни от индустрията страната вече контролира над половината от световния пазар на индустриални роботи и почти изцяло доминира нововъзникващия сектор на хуманоидния изкуствен интелект. През 2024 г. Китай е бил дестинация за 54% от всички нови инсталации на индустриални роботи в света, запазвайки позицията си на пазар № 1. Само за дванадесет месеца са внедрени 290 000 нови единици. Резултатът – общият обем на местното производство е нараснал 17 пъти за последното десетилетие. Технологичният напредък при хуманоидните роботи също бележи скоростни темпове. Машините вече са способни на зрелищни демонстрации. Този индустриален гръбнак трансформира страната в глобален лидер, като осигурява технологичната база, върху която Шанхай изгражда своите иновации.

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „Възможностите на хуманоидните роботи в съответните дисциплини вече далеч надхвърлят тези на хората. На пазара се наблюдават изключително впечатляващи постижения. Автономното шофиране е друга важна сфера. В Ухан и други градове роботизирани таксита оперират вече от няколко години.“

Именно Ухан е най-голямата зона за роботизирани таксита в света, а услугата вече си пробива път и в други градове като Лондон, Дубай, Абу Даби и Сеул. Според данни на китайски фирми автономните превозни средства са изминали над 190 милиона километра в напълно безпилотен режим.

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „През следващите 5–10 години ще виждаме все повече таксита без шофьор по пътищата. Интелигентното шофиране ще стане част от живота на хората в бъдеще.“

Формулата на Пекин по отношение на изкуствения интелект включва баланс между мощната технологична база и бързото прилагане на работеща законодателна рамка.

Идеята е проста. Когато бизнесът знае предварително какво е позволено и какво не, той инвестира пари по-уверено. Правната рамка е изградена върху три фундаментални стълба – закона за киберсигурността, закона за сигурността на данните и закона за защита на личната информация.

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „Основното предизвикателство в бъдеще е как да уредим отношенията между хората и изкуствения интелект. Трябва да намерим начин всички да споделят ползите. Нашата задача не е да възпираме развитието на изкуствения интелект, а да предложим по-разумен национален план и да се опитаме да изградим система на управление, която съответства на характеристиките на ерата на изкуствения интелект и на хората. Той не трябва да бъде контролиран само от няколко големи сили или големи компании. Всяка държава има право да се възползва от предимствата. Пътят, извървян от Китай, подкрепя засилването на ролята на ООН в глобалното управление на изкуствения интелект.“

Страната вече пренастройва своята дигитална инфраструктура, залагайки на балансирания подход.

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „Китай развива проекта „Източни данни, западни изчисления“, като пренасочва данни от Изтока към Запада за целите на научните изследвания. Западен Китай разполага с по-евтина енергия и по-хладен климат. Това го прави подходящо място за големи центрове за данни. Вторият стълб са чиповете за изкуствен интелект местно производство. В момента те са най-слабото звено в индустриалното развитие. Китай активно развива тази индустрия. Местни компании продължават да бележат напредък. Това спомага за осигуряването на достатъчно изчислителна мощност.“

Но развитието на този тип технологии не спира до границите на страната. Следващата голяма стъпка е сътрудничеството с Африка в дигиталната сфера. Пекин започва да споделя своите технологии в борбата срещу тероризма. Днешните екстремистки групи изграждат паралелни държавни и финансови структури, вербуват младежи без доходи и налагат собствено правосъдие.

Джу Данвей – експерт по сигурност и разрешаване на конфликти в Западна Африка: „Чрез използването на модели с изкуствен интелект или други технологии можем да комуникираме, да събираме информация и да оставим изкуствения интелект да извършва изчисления за нас – например да анализира необичайни движения през границите или странни финансови операции. Така можем да идентифицираме тези движения и съмнителните действия на въпросните групи и лица. Също така можем да разпознаваме пропаганда или груби опити за онлайн вербуване от страна на терористичните групи. Следователно използването на изкуствен интелект ни помага да бъдем по-ефективни при откриването на тези необичайни модели на поведение. Освен това технологията може да се прилага в безпилотни системи и при анализ на изображения – нещо като комбинация от системи за наблюдение. Изкуственият интелект ни позволява да идентифицираме необичайни модели на трансакции. Чрез обработка на данните в нашите центрове можем да разкрием дейността им. Не на последно място, това допринася за безопасността на мироопазващите сили.“

Подобни примери показват, че развитието на подобен тип технологии поставя редица въпроси в полето на глобалната сигурност.

"БНТ: В момента има световен дебат – трябва ли да се забави развитието на изкуствения интелект? Каква е позицията ви? Джоу Ици – Институт за публични политики и изследвания на иновациите: Проблемът с изкуствения интелект днес е, че той се превърна в обект на нещо като надпревара във въоръжаването между всички държави. Прилича на ситуацията от времето на Студената война. Въпреки че според мен и САЩ, и Русия биха се съгласили, че е необходимо известно забавяне на надпреварата във въоръжаването, включително при разработването на нови ракети.

Но те не могат да го направят, тъй като в международните отношения съществува концепцията за „дилемата на сигурността“. Налице е изключително остра конкуренция, както и геополитическо съперничество. В този смисъл смятам, че забавянето на процесите би било – и със сигурност ще бъде – изключително трудно за осъществяване. Въпреки това, в името на общото благо на човечеството, мисля, че трябва да обмислим възможността за известно забавяне на развитието на изкуствения интелект. Настоящият изкуствен интелект определено крие проблеми, които изискват вниманието ни. Най-важното според мен е, че ако погледнем развитието му в САЩ, той се е превърнал в своеобразен затворен цикъл между големите технологични гиганти. Това е като затворен кръг, а фондовият пазар реагира изключително бързо на всичко, свързано с Тръмп. Виждаме, че в момента в Съединените щати има множество протести срещу изграждането на центрове за данни. Това наистина е сериозен проблем. Затова трябва да вземем предвид тези дългосрочни фактори.“

Фън Шуей – Институт за международни стратегически изследвания и изследвания на сигурността: „Китай призова за усилия за предотвратяване на излизането извън контрол на оръжията с изкуствен интелект. През 2022 г. Китай внесе в ООН позиционен документ относно засилването на етичното управление на изкуствения интелект.“

Спасител на планетата или най-голямата заплаха за човечеството – в какво ще се превърнат алгоритмите зад машините в близкото бъдеще все още зависи от изборите, които правят създателите на творението.