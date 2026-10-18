След скандалния случай "Чичо Цено" - отново избори в Малорад

Частични избори се провеждат днес в 14 населени места. Някои от тях - Полски Тръмбеш, село Масларево, Мало Конаре, Пазарджишко, Царева Ливада, дряновско, село Искрец, община Своге и други.

В село Малорад, община Борован, днес също се провеждат избори. Селото стана известно, заради надписването на преференции на изборите през октомври 2023-та.

Тогава след репортаж на БНТ двама от членовете на секционната комисия бяха арестувани.

До новите частични избори се стигна, защото бяха прекратени предсрочно правомощията на кмета на селото, заради влязла в сила присъда.

Вижте повече в прякото включване на Мирослава Георгиева