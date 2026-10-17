Папа Лъв XIV беше изписан от болницата. Главата на Римокатолическата църква претърпя хирургична интервенция за отстраняване на туморно образувание в белия дроб. Преди да напусне болница "Джемели" папа Лъв XIV се ръкува и благодари на лекарите и медицинските сестри, полагали грижи за него.

По-рано днес са били извършени последните кръвни тестове и снимка на белите дробове, които са показали, че понтифът е добре и може да изпълнява ежедневните си ангажименти.

На кадрите, разпространени от Ватикана, се вижда, че папата е в добро състояние на духа. Утре той ще направи традиционния си благослов пред вярващите на площад "Свети Петър", точно седмица след като изненадващо обяви, че влиза в болница.