Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг

Новата ескалация на насилия стана по време на събирането на реколтата на маслини от палестинците
Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати в окупирания Западен бряг при нова ескалация на насилието по време на събирането на реколтата на маслини от палестинците.
Сред нападнатите са били генералният консул на Белгия в Йерусалим, френски и полски дипломати и 78-годишен френски кмет, който е бил пребит. Френският външен министър призова Израел "спешно да спре престъпното насилие".
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обаче описа инцидента като "клеветническа" кампания срещу израелските заселници, дни преди изборите в Израел. Атаката идва ден след като маскирани заселници нападнаха палестинци, които беряха маслини, и пребиха американска фотожурналистка на "Вашингтон Пост". Американският държавен секретар Марко Рубио коментира:
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:
"Много сме разтревожени от тези кадри и от това, което виждаме. Призоваваме отново израелците да вземат строги мерки срещу подобни прояви. Президентът беше много ясен. Той повтори неведнъж, че не иска да вижда напрежение или криза на Западния бряг."