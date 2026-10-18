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Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Новата ескалация на насилия стана по време на събирането на реколтата на маслини от палестинците

Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг
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Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати в окупирания Западен бряг при нова ескалация на насилието по време на събирането на реколтата на маслини от палестинците.

Сред нападнатите са били генералният консул на Белгия в Йерусалим, френски и полски дипломати и 78-годишен френски кмет, който е бил пребит. Френският външен министър призова Израел "спешно да спре престъпното насилие".

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обаче описа инцидента като "клеветническа" кампания срещу израелските заселници, дни преди изборите в Израел. Атаката идва ден след като маскирани заселници нападнаха палестинци, които беряха маслини, и пребиха американска фотожурналистка на "Вашингтон Пост". Американският държавен секретар Марко Рубио коментира:

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:
"Много сме разтревожени от тези кадри и от това, което виждаме. Призоваваме отново израелците да вземат строги мерки срещу подобни прояви. Президентът беше много ясен. Той повтори неведнъж, че не иска да вижда напрежение или криза на Западния бряг."

#европейски дипломати #израелски заселници #конвой #Западен бряг #нападение

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