Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг

Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати в окупирания Западен бряг при нова ескалация на насилието по време на събирането на реколтата на маслини от палестинците.



Сред нападнатите са били генералният консул на Белгия в Йерусалим, френски и полски дипломати и 78-годишен френски кмет, който е бил пребит. Френският външен министър призова Израел "спешно да спре престъпното насилие".

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обаче описа инцидента като "клеветническа" кампания срещу израелските заселници, дни преди изборите в Израел. Атаката идва ден след като маскирани заселници нападнаха палестинци, които беряха маслини, и пребиха американска фотожурналистка на "Вашингтон Пост". Американският държавен секретар Марко Рубио коментира: