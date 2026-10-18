Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море

Бих желал да не бъда най-актуалния министър. Нека да оставим оценките на ЕС за тях. Нека те да си ги ползват. Ако те имат актуална информация, доказваща твърдението, че дронове са руски, нека да ни го предоставят. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3". Така, че очаквам резултатите от там да излязат, това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"Няма как да блокираме, което и да е становище на ЕС. Още повече, че аз не знам дали е подписано от българския министър-председател. Тези новини са от петък късно вечерта".

Димитър Стоянов поясни, че Военна прокуратура е образувала досъдебно производство, а военна полиция също участва в следствието. Информацията за това какво е констатирано ще излезе от Военната прокуратура. По думите му няма как министър на отбраната след като е образувано следствие да предостави информация. Аз нямам такава в интерес на истината, заяви министърът на отбраната.

"Нека да обърна внимание на случая в Германия на летището с дрона, който се оказа руски. На германското правителство бяха необходими 27, 28 дни, за да кажат, че този дрон е руски. На тях е било нужно технологично време. У нас нашите опозиционни лидери искаха още преди да се случи събитието да кажем, че дронът е руски".

Просто на тези хора хардискът им е форматиран, заключи Стоянов. Те не искат да чуят каква е истината, реалността, добави той. Той призова органите да си свършат работата.

"Същият този опозиционен лидер си позволи да наговори маса лъжи. Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове. Още по-малко ТикТок изяви. А те правят точно това. Те излязоха и казаха "Черноморски щит ние създаваме". На следващия ден излязоха и казаха "добре, че правителството ни послуша". Абсолютна глупост. Експертизата, която има този господин е нулева. И не само той, а всички около него".

Експертизата, която има военното министерство е огромна, заяви Димитър Стоянов. Ако дронът се окаже, че е руски, Димитър Стоянов посочи, че следващата стъпка в дипломацията е връчването на нота на Елеонора Митрофанова. Ами, ако дронът е украински, попита министърът на отбраната. Трябва да бъдем много внимателни в констатациите и заключенията, призова той.

"Да, ако дронът се окаже, че е руски най-вероятно ще бъде връчена нота на руската посланичка".

На въпроса дали това може да е украинска провокация, Димитър Стоянов отговори, че "такива предположения може да ги изкаже като гражданин". Но като министър на отбраната работя с факти, не с хипотези, заяви Стоянов. Той категорично посочи, че "иска да види фактите такива, каквито са и чак тогава би излязъл да каже, че "дронът е руски", "дронът е украински".

Демонстрацията на сила означава, че "ние сме готови да посрещнем всяко едно предизвикателство със силите и средствата, които са разположени на нашата територия".

"В Черно море кораби няма как да влязат, затова остава вариантът да разположим сили и средства по брега и по въздуха. С тях искаме да получаваме възможно най-ранна картина на случващото се. Демонстрацията на сила значи, че ние сме готови да поемем всяко предизвикателство. Адмирал Ефтимов е в пряк контакт с върховния главнокомандващ на НАТО и скоро ще има присъствие на партньорска авиация от НАТО". "Аз съм сигурен, че на България й трябват и изтребители, и зенитно-ракетни комплекси, и антидрон системи. И системи за борба с дронове с кинетично въздействие. Затова и ние работим в тази посока".

Ние не можем да даваме пари в един проект, който ще се реализира след 10 години, заяви Димитър Стоянов.

"Ние пазим българското Черноморие с това, което ни е оставил политическият елит. Нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия".

Димитър Стоянов заяви, че до края на месец октомври ще постъпи писмо в централата на НАТО, с което ще се заяви участие в програмата за защита от дронове на НАТО.

"Ние работим скоротечно. И още веднъж - решенията се взимат информирано, а не емоционално. Емоциите нека да останат в трибунките на парламента. Оставете на нас реалното взимане на решения след получаване на необходимата информация". "Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното пространство, такова каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани. Но, за да бъдат активирани нашите самолети, трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушени на въздушното пространство. И пак да ви върна към всичките тези господа, които обичат много да критикуват, а малко да работят. 2023 година, когато служебният кабинет си тръгна, ние оставихме готов проект за закупуване на 3Д радари. Договорът можеше да бъде сключен до края на 2023 година. Първият радар щеше да пристигне сега. Какво се случи? Нищо".

Аз подписах договора и първият радар ще дойде 2028 година, поясни министърът на отбраната. Загубихме три години в шикалкавене, заяви той. Тези същите хора не дадоха ли зенитно-ракетен комплекс на Украйна, попита Димитър Стоянов и добави, че това са хубави въпроси, на които те трябва да отговорят, а не той.

"Там под предложението за ракети стои подписът на Ивайло Мирчев заедно с Пеевски и Бойко Борисов. Ами нека те да отговарят. Защо питат какви са способностите на българската армия мен сега?".

По думите на Стоянов "г-н Тагарев обича да прехвърля отговорности и това прави в момента". И попита: "Какво трябва да направим според него - да обявим война на Русия, на Украйна, на кой още - на целия свят?". Според Димитър Стоянов България трябва да използва всички лостове на дипломацията, за да реши този конфликт.

И отново повтори, че експертизата е в Министерство на отбраната, а не "в главите на хора, които са завършили маркетинг, финанси и каквото и да е друго".

По отношение на задействането на член 4 Димитър Стоянов обясни, че по време на КСНС всички лидери, дори и опозиционните, са се били обединили около това той да не бъде задействан.

"Как да задействаме член 4 като няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма пряко нападение върху страната ни. Няма и насилствена смяна на политическото ръководство. Т.е. член 4 се задейства при тези 4 ситуации. Реално консултации се правят за всеки един случай".

Димитър Стоянов успокои българските граждани като каза, че се взимат всички мерки да се пази "нашето териториално море и нашата територия".

Случилото се е с антените на "Старлинк" у нас, министърът на отбраната коментира, че това е "определено въздействие с цел постигане на нарушаването на използването на "Старлинк" и интернет връзките, включително и в България".

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