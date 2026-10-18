Втори ден от посещението на Вселенския патриарх в България

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей ще участват в тържествена архиерейска света литургия, а по-късно и в служба на гроба на Български патриарх Неофит.

Днес е вторият ден от посещението на Вселенския патриарх в България.





Кулминацията на визитата ще бъде утре - на празника на св. Иван Рилски в Рилската света обител. Негово Все-светейшество беше посрещан вчера лично от Българския патриарх Данаиил.

След като двамата патриарси си размениха дарове, откриха изложба в НДК. Малко по-рано, граждани се събраха на протест пред Синодалната палата, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас.