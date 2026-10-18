БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Втори ден от посещението на Вселенския патриарх в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Кулминацията на визитата ще бъде утре - на празника на св. Иван Рилски в Рилската света обител

Втори ден от посещението на Вселенския патриарх в България
Снимка: БТА
Слушай новината

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей ще участват в тържествена архиерейска света литургия, а по-късно и в служба на гроба на Български патриарх Неофит.

Днес е вторият ден от посещението на Вселенския патриарх в България.



Кулминацията на визитата ще бъде утре - на празника на св. Иван Рилски в Рилската света обител. Негово Все-светейшество беше посрещан вчера лично от Българския патриарх Данаиил.

След като двамата патриарси си размениха дарове, откриха изложба в НДК. Малко по-рано, граждани се събраха на протест пред Синодалната палата, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас.

#Вселенският патриарх Вартоломей #визита #България

Последвайте ни

ТОП 24

Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
1
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
2
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
4
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
5
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба
6
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
2
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
3
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
4
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
6
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...

Още от: Общество

След скандалния случай "Чичо Цено" - отново избори в Малорад
След скандалния случай "Чичо Цено" - отново избори в Малорад
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей откриха изложбата "Света гора в София" в НДК Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей откриха изложбата "Света гора в София" в НДК
Чете се за: 02:30 мин.
"Мяра": Поведението на шофьорите е основната причина за катастрофите у нас, смятат 43% от българите "Мяра": Поведението на шофьорите е основната причина за катастрофите у нас, смятат 43% от българите
Чете се за: 00:50 мин.
Преди вота: Отново скандални назначения и замени в СИК-овете Преди вота: Отново скандални назначения и замени в СИК-овете
Чете се за: 04:17 мин.
Гръбнакът на икономиката: Хората над 50 г. са основна работна сила у нас Гръбнакът на икономиката: Хората над 50 г. са основна работна сила у нас
Чете се за: 03:20 мин.
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“? Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“?
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След скандалния случай "Чичо Цено" - отново избори в Малорад След скандалния случай "Чичо Цено" - отново избори в Малорад
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
1200 арести в деня на недоволството във Франция 1200 арести в деня на недоволството във Франция
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Протести в Италия срещу скъпия живот Протести в Италия срещу скъпия живот
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Втори ден от посещението на Вселенския патриарх в България
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Папа Лъв XIV ще произнесе във Ватикана традиционната неделна...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Чете се за: 14:55 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ