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Иван Динев в предаването "Аз съм"

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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Треньорът в школата на баскетболния Славия разказва за своя път и какво го е подтикнало да избере играта под двата коша.

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Иван Динев е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Той е треньор в школата на баскетболния Славия, където работи с подрастващите. Неговият път преминава през множество спортове, но бившият баскетболист на разказва защо е избрал да се занимава с играта под двата коша.

Няма причина да избера баскетбола, винаги съм играл много спортове и съм се зарибявал по всякакъв вид спорт. Започнах с фигурно пързаляне заради моя баща, но след това преминах към футбола, тенис и в един прекрасен момент в баскетбола. Така вече 14 години. Първо започнах в Ахил, играх може би първите ми 4 години в България и след това отидох в САЩ, където продължих да се развивам в баскетбола – гимназия и университет“, бяха първите му думи.

В баскетбола най-много ме впечатли отборната игра. Най-големите си приятелства ги създавам винаги на баскетболния терен и това реално стана като най-топлата точка в сърцето ми. Най-добрите ми приятели са баскетболистите, с които започнах и реално това е най-голямата причина“, добави той.

Наставникът върна времето назад и своя престой в САЩ.

„Разликата там спрямо тук удря като влак относно нивото, защото е напълно различна скорост. Аз и на децата, които тренирам в Славия, им го повтарям постоянно. С всяко ниво скоростта се вдига. Ако най-ниското ниво си взимал решения за 5,10 секунди, на най-ниското топката трябва вече да е тръгнала, да е стигнала и да не се бави. Това е най-голямата разлика. Много трудна защита, много бързи решения и всички са много атлетични. В България се справях заради атлетизма ми, но когато отидох в САЩ, трябваше да си ползвам мозъка, защото всички могат да скачат и да забиват. Там научих, че не трябва да се отказвам. Супер трудно е да се успее навсякъде. И в България е трудно, и в САЩ, но не можем да се отказваме и че трябва да си вярвам. Повторенията, които съм правил в залата, са ми давали моето самочувствие и това нито един треньор или друг играч не може да ми го вземе.“

Бившият играч коментира и нивото на подрастващите в България.

Смятам, че всички са талантливи. Тъй като съм го видял в САЩ, смятам, че съм играл от най-високите нива, въпреки че не съм стигал до Първа дивизия на NCAA, съм играл срещу момчета, които са играли в такива турнири. Знам, че има момчета в България, които са също толкова талантливи. Просто трябва да имат същия шанс и условията, които момчетата в САЩ имат постоянно, за да са в залата. Тогава и ние ще имаме същите успехи, просто като че ли нямаме толкова развитие за това нещо.“, сподели Динев.

Целият епизод с Иван Динев можете да гледате във видеото!

#Иван Динев #БК Славия #"Аз съм..."

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