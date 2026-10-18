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Зимните условия и младите шофьори - достатъчно ли са подготвени за тях?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Рязкото падане на температурите извади отново на дневен ред подготовката на младите водачи зад волана през зимата. Статистиката на експерти и инструктори показва, че вероятността за инцидент с млад водач зад волана през есенно-зимния сезон е в пъти по-голяма в сравнение с останалата част от годината.

Какви са причините?

Загуба на контрол над автомобила заради подхлъзване или грешна преценка на скоростта на мокър път. Това са само част от причините, които водят до инциденти през зимата. За да избегне изненади и неочаквани ситуации Ангелина събрала смелост и записала шофьорския си курс сега.

Ангелина Пилева – обучаващ се шофьор: "Искам да свикна на по-трудни метеорологични условия, като цяло и затова записах сегa. Tрябва да се кара много по-бавно, да има предпазливост спрямо околните, да не се спира аварийн. Поовече ги е страх зимно време да карат общо взето и е нормално.

За да са подготвени повече младите, трябва да карат задължително в лоши условия, смятат специалисти и шофьори с опит зад гърба си.

Костадин Стоянов – професионален шофьор на такси: "Часовете бяха повече, сега са крайно недостатъчни часовете за младите водачи и те със сигурност не излизат с достатъчно добра подготовка. Те не могат да паркират – излиза един водач взел книжка преди месец, той не може да си паркира колата".

Георги Бързаков – автомобилен инструктор и представител на АКАБ: "Когато един млад шофьор не е управлявал в такова време, там вече ситуацията е доста по-различна, защото самата кола трябва да се движи доста по-бавно, доста по-рано да се изчисли спирачния път когато се предприемат такива действия, почти да няма аварийно спиране. Повечето от кандидатите искат да карат в лоши метеорологични условия, но просто това, че не са на училище лятно време и са по-свободни, заради това се кара повече лятото".

Специалистите съветват още, ако водачи дори с доста опит зад волана не се чувстват сигурни да карат в зимни условия, да запишат няколко часа опреснителни курсове в учебните центрове. Така рискът да се окажат в критична ситуация на пътя през зимата ще намали.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#опасности на пътя #подготовка #млади шофьори #инциденти

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