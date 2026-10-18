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В Малорад избират кмет и гласуват с машини: "Ние сме с първи клас. Трябва да стане"

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Частични избори се провеждат днес в 14 населени места. След промените в изборния кодекс във всички секции с над 300 души те ще бъдат само с машини.

Нов кмет избират жителите на небезизвестното Врачанско село Малорад. Петима кандидати се борят за поста. Малко над 1300 са избирателите.

В две от трите избирателни секции има машинен вот, а подвижните са две.

Изборният ден започна нормално, няма сигнали за нарушения.

До избора се стигна след като заловиха редовно избрания кмет на селото Иво Иванов да шофира след употреба на наркотици.

Ако се стигне до балотаж, то на 25 октомври в селото ще има двойни избори - за кмет и за президент.

Един човек не можа да гласува заради проблем с картата си.

"Счупена е картата и не ми дадоха на гласувам".

За първи път ли гласувате с машина?

"Да".

Как премина вотът?

"Бързо".

Срещнахте ли някакви трудности?

"Не. Ние сме с първи клас. Трябва да стане".

"С машинното очаквам да е по-честен. Ами няма да броим бюлетини, освен, ако не сте пуснали някой хакер - да щрака там".

#Малорад #частични местни избори

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