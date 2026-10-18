Акция в Благоевград срещу наркотрафика, арестуваха 15 души

Специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, гарантиране на реда и защита политическите права на гражданите се провежда в област Благоевград. Акцията е съвместно между служители полицията и жандармерията, като има и задържани.

Главен инспектор Страхил Анталавичев - началник сектор "Опазване на обществения ред в Охранителна полиция" в ОДМВР - Благоевград: "Операцията тече от 2 седмици. Проверяваме тези, за които имаме информация от предишни избори, че купуват, продават гласове. Имаме 15 задържани лица в рамките на тази седмица, но те са задържани по друг повод за извършени от тях друг вид престъпления. Не са задържани по повод нарушаване правата на гражданите".

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