Христо Велков: Момичетата трябва да имат повече самочувствие

Старши треньорът на Дея спорт Христо Велков се надява да види повече самочувствие в играта на своите възпитанички.

Отборът стартира сезона с поражение от ЦСКА.

"Изключително слаб мач от наша страна. Това не е максимумът на капацитетът, с който разполагаме. Имаме две чуждестранни състезателки, които са на изключително добро ниво. Имаме и контузени момичета. Не е притеснително, че сме загубили. Притеснително е, че момичетата трябва да имат повече самочувствие. Да бъдат сигурни в себе си", сподели той в интервю за БНТ.

Според него тимът ще покаже различно лице, когато съставът е в своята цялост.

"Дея трябва да показва много по-добро лице. Ще го покажем, когато се присъединят и другите състезателки. Когато изпадаме в серия от грешки, няма как да се държим в самия гейм. Когато играем точка за точка, вече има увереност и се постига резултат. ЦСКА доминираше с настроение и самочувствие и последователност в играта си", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.