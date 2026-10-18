Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за девойки: Много сме доволни от представянето

Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за девойки завърши на първо място на европейското първенство, което се проведе в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова събраха 28,350 точки.

"Много сме доволни от представянето. Добре се справяме, като за второ състезание. За нас това е едно начало. Уяим се да сме по-уверени и сигурни", сподели Михаела Пашова.

"Важното е да се представим добре, да накараме треньора да се гордее с нас и да покажем това, което тренираме. Нов отбор сме и не се борим за медали, а целим да се докажем като отбор", допълни Ванеса Пандова.

"Треньорът каза, че е доволна и че се гордее с нас", добави Рая Иванова.