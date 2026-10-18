Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени: Готвим се за световното първенство

Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени спечели бронзовите медали на европейското първенство в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Далия Иванова, Михаела Антова, Сиана Филипова, Линой Георгиева, Андера Христова, Дария Начева, Жалин Найденова и Андреа Сарафова получиха оценка от 25,450 точки.

"Доволни сме от представянето си. Има на какво да работим. Най-важното състезание е световното първенство в Япония през ноември. Дотогава ще се подготвим още повече", заяви Михаела Антова.

"Треньорката е доволна и знае колко много работа стои зад всичко това. Каза, че играхме стабилно и е било добре. Трябва да сме доволни от себе си", допълни Далия Иванова.

"Руските отбори, както и всички останали, са доста добре подготвени. Не бих казала, че са непобедими, но са по-добри от нас за момента", добави Линой Георгиева.