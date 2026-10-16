След срещата в Брюксел: ЕС призова за незабавно прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море

В Брюксел приключи Европейският съвет, в който участва и българският премиер Румен Радев. Европейските лидери подкрепят България и Румъния и призовават за незабавно прекратяване на ударите срещу търговски кораби в Черно море, се казва в заключенията на срещата.

Те осъдиха Русия, че използва храните като оръжие, за да предизвика глобална продоволствена криза. Европейските лидери окачествиха ударите като неприемливи, защото противоречат на международното морско право.

Президентът Володимир Зеленски поиска допълнителни 70 милиарда евро за страната си за следващата година. Съветът не е взел никакво решение за Украйна. Имаше обмен на мнения, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц. 17 милиарда евро могат да бъдат предоставени на Киев до края на годината, ако страната покаже необходимите реформи, каза на пресконференция председателят на Еврокомисията.

снимки: БТА

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Точно сега, Европейският съюз и страните-членки представляват 80 процента от външната помощ за Украйна, но ние спешно се нуждаем от други партньори, за да продължим. В същото време сме в дискусии с Украйна и Съединените щати как да сложим край на войната. Никой не иска повече мир от украинският народ. Наш дълг е да го подкрепяме и да стигнем до справедлив и траен мир."

Автори: Д. Апостолова, Ем. Запартова