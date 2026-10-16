Предизвикателствата пред лизинговия бизнес

Лизинговият бизнес формира над 3% от БВП на страната, но въпреки устойчивото си развитие също се влияе от геополитическите сътресения и развитието на изкуствения интелект.

Това стана ясно на по време на двудневна годишната конференция на Асоциацията "Европейски лизинг и потребителско кредитиране", която се проведе в София.

Пазарът е силно ориентиран към мобилността, като 57% се падат на леките автомобили и по около 1/5 за товарните коли, машините и съоръженията.