Предизвикателствата пред лизинговия бизнес

Лизинговият бизнес формира над 3% от БВП на страната, но въпреки устойчивото си развитие също се влияе от геополитическите сътресения и развитието на изкуствения интелект.
Това стана ясно на по време на двудневна годишната конференция на Асоциацията "Европейски лизинг и потребителско кредитиране", която се проведе в София.
Пазарът е силно ориентиран към мобилността, като 57% се падат на леките автомобили и по около 1/5 за товарните коли, машините и съоръженията.
д-р Асле Тойе, зам.-председател на Норвежкия нобелов комитет: "Голямото съревнование ще бъде за изкуствения интелект и ме притеснява, че Европа изостава в първите етапи на развитието му. В България и в Европа - младите трябва да имат шанс - те прекарват много време в училище, дълго време взимат ниски заплати, трудно създават семейства и купуват дом. Tрябва да инвестираме в младите и те ще спасят Европа."
Атанас Ботев, съпредседател на Българската асоциация за лизинг: "Бизнесът се влияе много от геополитическите промени, но не толкова по отношение на цената на услугата, колкото по отношение на рисковете, които поемаме, когато финансираме определена индустрия или клиенти. Не очаквам промяна в лихвените нива."