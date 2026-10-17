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Патриарх Вартоломей в България: Георги Милков за знаците зад визитата

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Патриарх Вартоломей идва в България, защото беше поканен от патриарх Даниил и Светия синод да се включи в тези чествания, защото тази година имаме две годишнини много важни - от рождението или от успението, които са кръгли, на Свети Йоан Рилски - духовният баща и покровител на българския народ. Това е центърът на неговата визита, това каза в "Денят започва с Георги Любенов" журналистът Георги Милков.

Георги Милков посочи, че на 22 октомври се "изпълват" тези 35 години служение на патриарх Вартоломей на Константинополския престол. Някои го наричат "патриарх на промените", защото той е бил избран през 1991 година и през цялото му служение са се случили всички грандиозни промени в света.

"Цялата тази 35-годишна натоварена с различни по своя магнитут и сила събития, история е минала по време на неговото престоятелство. И това, което на мен ми направи впечатление от разговора с него, а и от това, което прочетох, готвейки се за това интервю, е това, че това е един изключителен дипломат. Освен, че е църковник. Дипломат от световна класа".

Отношенията между БПЦ и Константинополската патриаршия са хилядолетни, поясни Георги Милков. Ето и как патриарх Вартоломей коментира посрещането на тленните останки на цар Самуил:

"И така ще посетя България. По братска покана на негово блаженство патриарх Даниил. И съм уверен, че всичко ще протече много хубаво и в истински братски дух. И това посещение на един вселенски патриарх в сестримата българска църква ще остане в историята със златни букви. Ако мога да кажа - с прекрасните багри на приятелството и братството".

По думите на патриарх Вартоломей Гърция правилно е върналата тленните останки на цар Самуил, "защото те ви принадлежат".

"Той е бил ваш владетел и управник. Когато тези неща се поправят възможно най-бързо, без да оставяме да изминат много години, това укрепва двустранните отношения и е принос за утвърждаването на мира и благоволението на народите".

Патриарх Вартоломей помоли да се предаде неговата любов и обич на "всички чеда на българската църква".

"Да имате единство и благоденствие, и политическа стабилност. И в обятията на ЕС, към който принадлежите, да напредвате и благоденствате в съгласие с Божията воля. Амин".

Вижте целия разговор във видеото

#Вселенски патриарх Вартоломей #визита #България

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