Затопля се, кога?

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Без изненади и без промяна остава настоящата метео-ситуация. Мъгливото утро отстъпва на облачен следобед. Валежите ще присъстват, макар и главно в югоизточните райони от страната.

Вятърът ще е до умерен, температурите - между 12° и 17°, в София – около 12°.

В ранните часове в котловините в Западна България видимостта ще бъде намалена. Сутрешните температури поне вече ще са положителни, - от 2° до 7°.

Същото се отнася и до дневните - ще са с около градус по-високи спрямо днес или от 13° до 18° предимно. Ще духа до умерен вятър, посоката ще е от запад-северозапад.

Черноморието няма да бъде изключение от общото правило - и там ще е предимно облачно, валежи не се очакват. Ще духа до умерен северозападен вятър. Температурите ще са с няколко градуса по-високи от днес - най-вече от 16° до 18° следобед. Вълнението на морето ще остане 2-3 бала.

За разлика от днес, утре дори в планините облачността ще е по-често значително. Затова пък и там валежи не се очакват. Ще бъде ветровито, обаче - ще духа временно силен северозападен вятър.


През новата седмица температурите ще достигат 20° на места, т.е. с около 2-3° по-високи, спрямо днес.

Слабо ще превали само в североизточните райони и в планините. Във вторник слънчевото време ще надделее най-накрая, затоплянето ще продължи. В Източна България ще е по-скромно, а там ще се задържи и доста ветровито.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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