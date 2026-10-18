Патриарх Даниил: Трябва да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение

Втори ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България. Днес той и българският патриарх Даниил участваха в архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, за да участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Тържествен камбанен звън, молитви и надежда за мир. Днес патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ посрещна Вселенския патриарх Вартоломей, който заедно с българския патриарх Даниил оглави тържествена света литургия. Богослужението събра духовници и миряни в ден, посветен на вярата, единството и почитта към света Злата Мъгленска и свети апостол и евангелист Лука. За мнозина срещата с Вселенския патриарх е рядък и вълнуващ момент. Но най-важна остaва молитвата.

Марияна Дачева: "Преди всичко за мир, за разбирателство между хората, за повече толерантност." "За семейството и за всички. Трябва да сме смирени." Деница Дачева: "Трябва да влизаме по-често в църкавата, да се върнем към православната вяра." Вера Петкова: "Аз лично смятам, че трябва да се молим за смирение и за това винаги да сме с Бога, после другото ни се подрежда."

Вселенският патриарх Вартоломей благодари за топлото посрещане и отправи послание, от което светът има нужда повече от всякога.

Вселенският патриарх Вартоломей: "Днес ще се помолим в този величествен храм "Св. Александър Невски" за мира на целия свят. В този момент светът има нужда от мир. И разбира се ще се помолим за единството на нашите църкви. Утре ще имаме благословението и възможността да се поклоним пред великия светец на Българската църква и на цялото православие Св. Йоан Рислки в неговата света обител. Благодаря на благочестивия български народ за неговото сърдечно посрещане, което усетих и този път. Предавам благословението от името на Църквата - майка".

Българският патриарх Даниил също призова различията да бъдат преодолявани чрез разговор и взаимно разбиране.

† Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Затова в днешния свят на разделения, това съслужение, което това съвместно празнуване на тези годишнини, въпреки че има някакви различия, но показва, че трябва да се стремим, да се учим да разговаряме и да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение."

Визитата на Вселенския патриарх е свързана с годишнините, посветени на свети Йоан Рилски – небесния покровител на българския народ. След литургията двамата патриарси отдадоха почит на гроба на български патриарх Неофит и отслужиха заупокойна молитва в негова памет.

Снимки: БТА и БГНЕС