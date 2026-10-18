Маркус Гиздол: Важното е, че продължаваме напред

Старши треньорът на ЦСКА е доволен от представянето на играчите си при успеха над Несебър.
Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана доволен от победата с 2:0 срещу Несебър, но отчете и затрудненията на играчите заради тежкия терен на Градския стадион в морския курорт.
„На такъв терен топката се движи по-бавно и трудно се намират решения. През първата част имахме два шанса, в които обаче не вкарахме. В крайна сметка обаче важното е, че продължихме напред“, коментира германецът след мача.
Двама от играчите на ЦСКА - Жоел Зварц и Бари Котър, получиха контузии, но в щаба на "червените" все още нямат яснота колко сериозни са травмите.
„Все още знаем какво е състоянието на Жоел Зварц и Бари Котър. Те усетиха нещо и решихме да ги заменим веднага. С лошото ниво на терена трябваше да сме готови и търпеливи. Това е стилът ни на игра – с висока преса, но трябва да се съобразяваме и с опонента. Трябва да пресираме, но играчите на Несебър просто изритваха топката напред. Ако бяхме вкарали рано, щеше да е различно. Две седмици сме заедно, исках да видя и другите футболисти как се представят в игра. Нормално е да имаме някои контузии. Искам да имам две опции на всяка една позиция“, каза още Гиздол.
Германецът призна, че интензивната работа не му позволява да мисли за нещо различно от футбола.
„Днес играхме с двама централни нападатели. Ще видим в следващите седмици дали ще бъде така. Връзката между тях е добра, но ще видим. Ако съм честен, за момента знам само пътя от хотела до тренировъчната база. Нямам време да видя повече от България. Хората са много добри, впечатленията ми са отлични. В сряда ще трябва да пътуваме отново, много пътуване ни се събра, а понякога и то е стресиращо. Сега най-важно е играчите да се възстановят добре. Очакваме с нетърпение да се завърнем на нашия стадион. На „Васил Левски“ също беше страхотна като атмосфера, но нямам търпение да се върнем на „Българска армия“, заяви Гиздол.