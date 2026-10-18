Маркус Гиздол: Важното е, че продължаваме напред

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана доволен от победата с 2:0 срещу Несебър, но отчете и затрудненията на играчите заради тежкия терен на Градския стадион в морския курорт.

„На такъв терен топката се движи по-бавно и трудно се намират решения. През първата част имахме два шанса, в които обаче не вкарахме. В крайна сметка обаче важното е, че продължихме напред“, коментира германецът след мача.

Двама от играчите на ЦСКА - Жоел Зварц и Бари Котър, получиха контузии, но в щаба на "червените" все още нямат яснота колко сериозни са травмите.

„Все още знаем какво е състоянието на Жоел Зварц и Бари Котър. Те усетиха нещо и решихме да ги заменим веднага. С лошото ниво на терена трябваше да сме готови и търпеливи. Това е стилът ни на игра – с висока преса, но трябва да се съобразяваме и с опонента. Трябва да пресираме, но играчите на Несебър просто изритваха топката напред. Ако бяхме вкарали рано, щеше да е различно. Две седмици сме заедно, исках да видя и другите футболисти как се представят в игра. Нормално е да имаме някои контузии. Искам да имам две опции на всяка една позиция“, каза още Гиздол.

Германецът призна, че интензивната работа не му позволява да мисли за нещо различно от футбола.