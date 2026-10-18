Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"

Литва обвини Русия за опита за палеж на склад със сателитно оборудване на "Старлинк" в страната.



По думите на литовския премиер Миндаугас Синкевичус Москва вероятно е отговорна и за подобни хибридни атаки в Европа, включително в Полша и у нас.

Местонахождението на обекта не се разкирва, в района са намерени съдове със запалителна течност. Уточнява се, че властите са предупредили компанията за възможни нападения и са засилили мерките за сигурност.

По-рано днес дрон навлезе в Литва от Полша и удари лек автомобил в движение. Нанесени са материални щети, няма пострадали.

Възможно е дронът да е бил украински, но да е отклонен от тракеторията си, казаха от Киев.