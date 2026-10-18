"Код червено" за въздушна тревога в Литва, жителите се скриха в бомбоубежища

Литва нареди на жителите си в северните и централните си части да се скрият в бомбоубежищата за около час днес заради засечен неизвестен летящ обект, съобщиха армията и местният щаб за управление при кризи, предаде Ройтерс.

Докато траеше обявеният "код червено" за въздушна тревога, самолети от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство бяха вдигнати във въздуха, а летището на втория по големина град в Литва, Каунас, беше затворено, съобщиха от щаба.

Литовската армия разследва възможни отломки от дрон в района на село на име Юоджионис в Северна Литва, които евентуално да са попаднали там, след като засеченият летящ обект е изчезнал от радара, допълниха от щаба.

Обектът вероятно е влязъл от Полша, посочи щабът, като се позова на литовската армия. Полша проверява възможно нарушение на въздушното си пространство от неидентифициран обект, съобщи по-рано днес полската армия.

Северният съсед Латвия също обяви въздушна тревога, но после свали нивото ѝ до "код жълто", като предупреждението се отнасяше за някои от пограничните райони с Литва. Подобно на литовските си колеги след около час латвийските власти обявиха край на тревогата, а армията съобщи, че тя е била обявена заради "възможна заплаха".

През последните месеци в небето на балтийските страни многократно навлизаха украински дронове. Според Киев това са безпилотни апарати, отклонени от курса си от руските системи за заглушаване на сигнала.

Това предизвика опасения, че войната на Русия в Украйна се разраства към границите на НАТО.