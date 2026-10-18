ЦСКА стартира защитата на Купата на България с труден успех в Несебър

ЦСКА стартира защитата на трофея с трудна победа с 2:0 при гостуването на Несебър в двубой от 1/16-финалите на КупаТА на България. Йоанис Питас и Мохамед Брахими вкараха два гола в самия край на мача за успеха на "червените".

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол направи осем промени спрямо сблъсъка с Монако (1:2) в Лигата на конференциите преди три дни, като остави на пейката някои от титулярите си. Извън групата останаха наказаният Стефано Сенси и получилият почивка вратар Фьодор Лапоухов.

"Червените" подцениха съперника и това може да им изиграе лоша шега. Преди почивката най-чистото положение се откри пред домакините, но Парашкевов не успя да преодолея вратаря Евтимов, останал сам срещу него.

Двубоят вървеше към нулево реми в редовното време и продължения, но в 87-а минута топката срещна ръката на капитана на Несебър Пламен Димов в наказателното поле и реферът Никола Попов отсъди дузпа. Йоанис Питас реализира от бялата точка и даде аванс на "червените".

В добавеното време при контраатака Мохамед Брахими промуши топката между краката на вратаря за крайното 2:0 и ЦСКА продължава на осминафиналите в турнира.