Старши треньорът на Славия Ратко Достанич изрази задоволство от себераздаването на своите възпитаници след нулевото равенство с Локомотив София в столичното дерби от 16-ия кръг на Първа лига. Сръбският специалист обаче призна, че липсата на резултатност създава напрежение в отбора.

"За мен се получи много труден мач на терен, на който не е лесно да се играе. Свалям шапка на играчите. Дадоха всичко от себе си и повече от възможното. Равностоен мач и закономерно 0:0. Мисля, че можехме да направим повече при някои контраатаки“, заяви Достанич.

Наставникът на "белите“ призна, че домакините са започнали по-добре срещата, и изрази увереност, че бившият му отбор ще успее да се измъкне от дъното на класирането.

"Локомотив влезе по-силно от нас в мача. Имат добри футболисти, не са за последно място, ще се изкачат в таблицата. Искам да гледам само Славия, имам голямо уважение към Локомотив и им пожелавам да се върнат там, където им е мястото. Мога да кажа само хубави думи за Локомотив“, добави сърбинът.

Достанич насочи вниманието си към следващия двубой на Славия, като открои отсъствието на контузения Владимир Николов, но отказа да използва липсата на нападателя като оправдание за проблемите в офанзивен план.