Локомотив Пловдив няма да може да разчита на Тодор Павлов до края на календарната година, съобщиха официално от клуба.

Защитникът е получил контузия по време на тренировка на "черно-белите“, като медицинските прегледи са установили частично скъсана вътрешна връзка. В следващите три седмици футболистът ще трябва да носи специална шина.

Травмата ще извади Павлов от сметките на треньорския щаб за предстоящите срещи със Спартак Варна, Левски и Черно море.

От началото на настоящия сезон защитникът е записал 16 мача с екипа на пловдивския клуб.

От Локомотив пожелаха на футболиста бързо и успешно възстановяване.