БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
10
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Полицията в Марсилия в отговор за БНТ: Сигурността във...
17:37, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Пострадалото момиче на "Велодром" първо пред...
17:20, 27.11.2026
Чете се за: 01:57 мин.
„Беше буквално като на война. За нас беше важно да...
15:59, 27.11.2026
Чете се за: 15:42 мин.
От 1 декември влиза в сила забраната за влизане на...
15:02, 27.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
Прокуратурата в Марсилия води две разследвания след...
14:55, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Червен код: Сняг, виелици и навявания в Северна България...
13:50, 27.11.2026
Чете се за: 03:20 мин.
Варненският административен съд насрочи делото за...
12:21, 27.11.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Разказ от първо лице за нападението в Марсилия: Нямаше...
11:11, 27.11.2026
Чете се за: 01:42 мин.
Няма българи в ареста или в болница след сблъсъците в...
07:35, 27.11.2026
Чете се за: 03:02 мин.
ЦСКА отстъпи на Трабзонспор след обрат в първия...
00:02, 27.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Футбол
Български футбол
Спорт
Първа лига: Локомотив София - Славия 0:0 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
19:16, 27.11.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Локомотив София
#ПФК Славия
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Фабриката" за фалшиви ТЕЛК-ове: Екип на БНТ отново е по...
2
ЦСКА отстъпи на Трабзонспор след обрат в първия европейски мач на...
3
Борисов: Не съм съгласен с Радев, който благодари на Макрон, имаме...
4
България премина по трудния път в трилър с Дания
5
Войната в Украйна: Напрежение между Москва и Пхенян
6
Левски отстъпи минимално пред Олимпик Марсилия в "огнена...
Реклама
Най-четени
1
Схема за милиони в Цар Калоян: Хора източвали бюджета 20 години с...
2
Над 220 души под 19-годишна възраст са регистрирани с диабет тип 1...
3
Румен Радев: Не одобрявам начина, по който се подменя вотът на...
4
ЕК препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на...
5
Рязко застудяване ни очаква през новата седмица, температурите...
6
Рязко застудяване, силен вятър и дъжд, на места дъждът преминава в...
Реклама
Още от: Футбол
Енцо Мареска: Това не е спринт, а маратон, градим нещо за бъдещето
Микел Артета: Домакинските мачове срещу големите отбори са ключови в битката за титлата
19:06, 27.11.2026
Чете се за: 02:50 мин.
Локомотив Пловдив загуби Тодор Павлов до края на годината
18:50, 27.11.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Давид Рая поднови тренировки преди дербито с Манчестър Сити
18:46, 27.11.2026
Чете се за: 01:20 мин.
Петър Ганев: Олимпик Марсилия трябва да бъде наказан максимално жестоко
18:42, 27.11.2026
Чете се за: 02:55 мин.
Манчестър Юнайтед задържа Бруно Фернандеш с договор до 2028 година
18:28, 27.11.2026
Чете се за: 01:10 мин.
Реклама
Водещи новини
Журналистът Радостин Любомиров: Стана жестоко меле, в което...
18:08, 27.11.2026
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Пред БНТ разказват пострадали и свидетели на случилото се в Марсилия: От "опит за убийство" до "война"
18:36, 27.11.2026
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Пострадалото момиче на "Велодром" първо пред БНТ: Това беше опит за убийство
16:44, 27.11.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Марсилия в отговор за БНТ: Сигурността във вътрешността на стадион „Велодром“ е отговорност на футболния клуб
17:13, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Френският посланик у нас осъди остро случилото се вчера на мача на...
17:30, 27.11.2026
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
"Победата на "Олимпик" ще се запомни с юмруците -...
18:05, 27.11.2026
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Съдът в Кочани възложи "суперекспертиза" по делото срещу...
19:13, 27.11.2026
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Червен код: Сняг, виелици и навявания в Северна България и по...
13:13, 27.11.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ