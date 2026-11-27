Треньорът на Локомотив София Александър Георгиев остана разочарован от нулевото равенство със Славия в столичното дерби от 16-ия кръг на Първа лига. Наставникът на "железничарите“ отличи себераздаването на своите футболисти, но изрази съжаление за пропуснатите възможности пред противниковата врата.

Преди да коментира представянето на своя отбор, Георгиев изрази съпричастност към пострадалите при нападенията в Марсилия привърженици на Левски.

"Искам да изкажа съпричастност и подкрепа от мен и от целия клуб към пострадалите вчера фенове на Левски. Това не трябва да се случва“, заяви специалистът.

По отношение на столичното дерби наставникът посочи тежкото състояние на терена и липсата на прецизност в завършващата фаза като основни препятствия пред неговия отбор.

"Изключително тежък терен, който не позволи да се играе много футбол. Първото полувреме стояхме добре, създадохме положения, но не успявахме да дадем точен последен пас. Себераздаването беше на 100%. Ако бяхме вкарали, щяхме да спечелим мача. Славия имаше късмет. Съжалявам, че не победихме днес, а беше важно“, коментира Георгиев.

Треньорът на Локомотив призна, че в заключителните минути умората е оказала влияние върху представянето на неговите възпитаници, а предприетите промени в състава не са довели до желания резултат.