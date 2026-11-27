Локомотив София и Славия завършиха наравно 0:0 в столичното дерби, с което бе дадено началото на 16-ия кръг на Първа лига. Домакините имаха повече възможности да стигнат до победата, но не успяха да преодолеят стража на "белите“ Иван Андонов.

Срещата започна обещаващо за „железничарите“, които още в шестата минута изпратиха топката в мрежата на съперника. Адил Тауи нахлу в наказателното поле и стреля, а след рикошет кълбото се озова зад гърба на Андонов. Попадението обаче бе отменено.

Славия отговори в 17-ата минута, когато Йоан Борносузов стреля с глава след изпълнение на ъглов удар, но Мартин Величков се намеси успешно.

Локомотив бе близо до откриване на резултата в 35-ата минута. Спас Делев центрира от корнер, а Калоян Костов отправи прецизен удар с глава, принудил Иван Андонов да демонстрира отличен рефлекс. Само минута по-късно Райън Бидунга пропусна от изгодна позиция след подаване на Тауи.

След почивката домакините продължиха да търсят път към противниковата врата. Бидунга отново не успя да намери целта с глава, а в 66-ата минута Лазар Марин създаде една от по-добрите възможности за Славия, но ударът му попадна от външната страна на мрежата.

Иван Андонов продължи със стабилните си изяви и отрази последователно опитите на Адил Тауи и Спас Делев в заключителната фаза на двубоя.

Последната възможност за победно попадение се откри пред Локомотив в четвъртата минута на добавеното време. Ангел Лясков центрира в наказателното поле, където Мохамед Медфаи се извиси над защитата, но изпрати топката над напречната греда.

След равенството Славия заема осмото място в класирането с 16 точки, докато Локомотив София остава на последната, 14-а позиция, с актив от 10 точки. И двата отбора са изиграли по 16 срещи.