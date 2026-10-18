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Съюзнически сили на НАТО ще подпомогнат отбраната на територията и акваторията на България

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Съюзнически сили на НАТО ще подпомогнат отбраната на територията и акваторията на България, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в "Денят започва с Георги Любенов". Какво точно ще бъде предоставено от Алианса - отговор се очаква следващата седмица. Предстои и тристранна среща с Румъния и Турция, а до края на октомври България ще внесе искане за включване в проекта за антидрон защита на НАТО, за който преди месец страната ни отказа участие. Опозиция и управляващи продължиха и днес задочния спор относно заключенията след Европейския съвет.

Заради Конвенцията от Монтрьо, която не разрешава навлизането на военни кораби през Босфора в Черно море, акваторията на България ще се защитава от съюзнически сили по суша и въздух – план, който вече е задействан.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "В тази връзка остава да разположим сили и средства на сушата, както и във въздуха. Тези сили и средства – най-важното за нас е да получаваме колкото се може по-рано картина, за да можем да реагираме по подходящия начин, включително и с наши сили и средства, с които ние разполагаме. Скоро ще видите, че ще има присъствие на авиация на наша територия, очаквам и други средства.
– Партньорска авиация ли?
– Разбира се, от страна членка на НАТО."

Все още няма конкретни доказателства чии са дроновете, атакували кораби в Черно море, но когато това се разбере, е ясна следващата стъпка.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Следващата стъпка е връчване на официална нота и това може да се направи, ако се докаже, че дронът е руски, ами ако дронът е украински?"

По-късно, на отбелязването на Деня на военния парашутист, военният министър коментира и заключенията на Европейския съвет в края на миналата седмица, които скараха опозиция и управляващи.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което видях в общата позиция на ЕС, е, че няма такова нещо, че е написано, че дроновете са руски. За мен обаче не е толкова важна тази декларация, за мен по-важно беше изказването на Марк Рюте, като министър на отбраната казвам, защото Марк Рюте – генерален секретар на НАТО, спомена, че за България няма опасност."

Командирът на Съвместното командване на специалните операции, които също участват в спасителните акции в Черно море, коментира, че са готови да действат при необходимост.

Бриг. ген. Божидар Бойков, командир на СКСО: "Това, което в момента се опитваме да придобием с най-бързи темпове, е ново оборудване и нови снаряжения за тези войници, защото едно от големите предизвикателства, които имаме, е, че цикълът, който е за придобиване и който в момента се измерва с години, не е адекватен на времето, когато иновациите и новостите, които се случват, стават със седмици."

Министърът на отбраната коментира и хибридните атаки, заедно с палежа на сателитни антени, осигуряващи интернет.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което виждам, е, да, хибридни атаки, които са на територията на България. Аз не мога да кажа за взривените заводи каква е причината – там може да има много, много различни причини, но за антените категорично мога да кажа, че това е с цел постигане на нарушаване на използването на "Старлинк" и на връзките, включително България."

Димитър Стоянов допълни, че не се обмисля завръщането на задължителната наборна служба, защото пари за това няма, а бюджетът за отбрана за догодина да е 2,33% от БВП.

#акватория #Димитър Стоянов #министър на отбраната #НАТО #България

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