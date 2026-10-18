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Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
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През следващото денонощие от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, утре през деня и до предимно слънчево. Значителна ще се задържи до обяд над източните и планинските райони, където слабо ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 16° и 21°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Преди обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва.

И в планините ще бъде облачно, с умерен северозападен вятър. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг.

ВРЕМЕТО В ЕВРОПА

Над южните и източните райони от Пиренеите, както и в Западното Средиземноморие и югоизточните и централните райони на Франция ще има интензивни и значителни валежи. На Британските острови също на места ще има валежи. Над останалата част от Западна и Централна Европа облачността ще е разкъсана, с повече

слънце в Австрия, Унгария и Северозападна Франция.

БАЛКАНИ

И над по-голямата част от Балканите ще е слънчево, а затоплянето ще продължи. Ветровито, предимно облачно и с валежи от дъжд, на места значителни, ще бъде в североизточната половина на Румъния.

У нас във вторник ще преобладава слънчево време, но преди обяд на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще е до умерен и температурите ще се повишат.

В сряда ще е предимно слънчево, но и ветровито.

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали. Ще продължи да духа южен вятър и ще е все още сравнително топло.

В петък на много места ще има валежи, в отделни райони значителни. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.

#слънчеви часове #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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