Тръмп: Не искам да отблъсна Русия от масата за преговори

Доналд Тръмп заяви, че не иска да отблъсне Русия от масата за преговори и така защити решението си да отмени санкции срещу Москва.

Американският президент коментира в социалната си мрежа, че се постига голям напредък в усилията за прекратяване на войната. Тръмп отново обвини украинския президент Володиимир Зеленски, че не иска да сложи край, визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на Съединените щати Джо Байдън.

Снимки:БТА

Тръмп за пореден път разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, обвинявайки Киев за глобалния недостиг на дизел.

Междувременно "Уол Стрийт Джърнъл" съобщи, че Владимир Путин е предложил среща на върха следващия месец с лидерите на Съединените щати и Китай, на която да бъдат договорени условия за край на конфликта в полза на Москва. Според източници на изданието, предложението е било отправено в телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, след който беше обявена дизеловата сделка.