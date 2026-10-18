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Пауза от 60 дни: Тръмп ще анализира американските санкции и мита срещу Русия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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пауза дни тръмп анализира американските санкции мита русия
Снимка: БТА
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Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че слагането на пауза на част от американските санкции и мита срещу Русия 60 дни с цел анализ на тяхното въздействие.

Отменените от американския президент Доналд Тръмп икономически ограничения засягат редица държави, а не само Русия и Тръмп иска да използва 60-те дни, за да анализира какво ще означава налагането им за световната икономика и дори за икономиката на Съединените щати, добави Рубио.

Той добави, че върху световните цени на енергията оказват влияние различни конфликти,включително войната на Съединените щати срещу Иран и атаките срещу Саудитска Арабия от йеменските хути.

"Тези конфликти по целия свят започват да се преплитат и оказват влияние не само върху световните цени на петрола и дизела," но и върху икономиките, каза Рубио.

Тръмп заяви, че решението му ще бъде от полза за Съединените щати, макар да не беше ясно дали всъщност е взел окончателно решение по въпроса.

"Това е много добро решение и ще бъде решение, което е добро за страната, а мисля, че и за света," каза той.

Конгресмени и от Демократическата и от Републиканската партия критикуваха остро решението на Тръмп да подпише изпълнителна заповед, с която отмени част от мащабните санкции и мита срещу Русия приети от Конгреса миналия месец.

#Марко Рубио #Доналд Тръмп #САЩ #Пауза #санкции

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