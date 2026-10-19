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Заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения променя движението по "Дунав мост"

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Нова организация на движението по Дунав мост при Русе влиза в сила от днес и ще продължи в следващите две седмици. Причината - монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста.

Дейностите обхващат 320-метров участък и ще се извършват на два етапа. От днес до 22 октомври ще е ограничено движението в дясната лента. Превозните средства ще преминават двупосочно в лявата лента и ще се пропускат на интервали от 20 минути в посока. А от 26 октомври до 29-ти трафикът ще бъде ограничен в лявата лента за движение. Дейностите са част от основния ремонт на „Дунав мост“ при Русе, който се очаква да приключи до 3 декември.

#воотвеждащи съоръжения #монтаж #ремонт на Дунав мост #промяна на движението

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