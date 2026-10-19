Вселенският патриарх и патриарх Даниил ще отслужат литургия в Рилския манастир

Днес почитаме Св. Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ.



По повод празника патриарх Даниил и патриарх Вартоломей ще отслужат света литургия в Рилския манастир. Днес е третият и последен ден от посещението на Вселенския патриарх в България. Поводът за визитата му у нас са две големи годишнини от живота на Свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Заради празника днес в Рилския манастир ще има засилени мерки за сигурност. От полицията са предприели всички мерки по охраната в района на манастира, по организацията и регулиране на движението, както и по сигурността на посетителите и туристите.



Вселенският патриарх Вартоломей пристигна у нас в събота и беше посрещан лично от Българския патриарх Данаиил. Вчера двамата участваха в тържествена архиерейска света литургия, а по-късно и в служба на гроба на Български патриарх Неофит.